«Голден Стэйт», «Кливленд», «Нью-Йорк» и «Клипперс» могут подписать Леброна Джеймса

Инсайдер Марк Штейн назвал команды, в которых может продолжить карьеру форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Контракт 41-летнего американца с «Лейкерс» завершается в конце сезона.

По информации источника, Джеймс не планирует завершать карьеру. Штейн отметил, что «Лейкерс» готовы сохранить Леброна, если он пойдет на серьезное снижение зарплаты по следующему контракту. Также форвард может продолжить карьеру в «Голден Стэйт», «Кливленде», «Нью-Йорке» и «Лос-Анджелес Клипперс».

В сезоне-2025/26 Джеймс провел 60 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 20,9 очка, 7,2 передачи и 6,1 подбора за игру. В плей-офф в активе Леброна 23,2 очка, 7,3 передачи и 6,7 подбора в среднем за 10 встреч.

«Лейкерс» проиграли «Оклахоме» (0−4 в серии) во втором раунде плей-офф НБА.

