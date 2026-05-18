Хейлунн попрощался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» перед полноценным переходом в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Расмус Хейлунн прокомментировал свой полноценный переход в итальянскую команду из «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2025/26 он играл в ней на правах аренды.
«Этот гол (в ворота “Пизы”. — Прим. “СЭ”) показался мне символичным, потому что он означает две вещи. Мы обеспечили себе выход в Лигу чемпионов с “Наполи”, а это значит, что по условиям моего контракта я теперь официально игрок “Наполи”, и я прощаюсь с “Манчестер Юнайтед”.
Это кажется странным, потому что последний год я уже чувствовал себя игроком «Наполи». То, как вы, болельщики, поддерживали меня, заставили меня чувствовать себя как дома и вновь обрести уверенность, — за это я очень благодарен.
Попрощаться с «Манчестер Юнайтед» тоже как-то эмоционально. Моя детская мечта сбылась — играть на «Олд Траффорд» в красной футболке.
Так что сегодняшний гол символизирует новое уверенное начало, в котором я буду выкладываться ради «Наполи», и благодарность всем болельщикам, игрокам и персоналу «Манчестер Юнайтед», которые сделали мою детскую мечту реальностью. Пришло время для новых целей, так что давайте идти к ним", — написал 23-летний датчанин в соцсети.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы заплатят «Манчестер Юнайтед» 44 миллиона евро за переход Хейлунна. Условие о выкупе было включено в арендное соглашение и вступало в силу в случае попадания неаполитанцев в ЛЧ. Еще шесть миллионов за игрока были перечислены английскому клубу в августе за аренду.
В сезоне-2025/26 нападающий в 43 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.
