«Коламбус» уволил главного тренера Рюдстрема

«Коламбус» объявил об увольнении главного тренера команды Хенрика Рюдстрема.

По данным The Athletic, 50-летний шведский специалист так и не смог завоевать доверие футболистов команды МЛС.

«К сожалению, мы не сумели воспользоваться возможностями и не добились результатов, которых заслуживают наш клуб и болельщики. Мы уверены, что в нашем составе достаточно талантов, чтобы постоянно бороться за чемпионство, и считаем, что это изменение позволит нам лучше достичь этой цели с учетом того количества матчей, которое у нас осталось в этом сезоне. Мы благодарим Хенрика за его преданность “Крю” и ожидаем успешного переходного периода, учитывая знакомство Лорана с нашим клубом, игроками и лигой», — заявили в клубе.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Лоран Куртуа, который входил в штаб Рюдстрема.

Рюдстрем руководил «Коламбусом» с января 2026 года. Его контракт был рассчитан до 31 декабря 2028 года. В 16 матчах команда одержала пять побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Ранее Рюдстрем работал в «Мальме», «Кальмаре» и «Сириусе».

«Коламбус» (13 очков после 14 встреч) занимает 13-е место в таблице Восточной конференции МЛС.

