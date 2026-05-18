Тренер «Лечче» Ди Франческо назвал матч с «Сассуоло» стресс-тестом для сердца

Главный тренер «Лечче» Эузебио Ди Франческо прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:2) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.
Победный гол на 90+6-й минуте забил сербский нападающий «Лечче» Никола Штулич.
"Если бы я сегодня не получил сердечный приступ… Думаю, это был не столько матч, сколько стресс-тест для сердца, и, очевидно, я его прошел.
Команда всегда создавала опасные моменты, но нам не хватало последнего паса. Я знал только один путь вперед — работать на тренировках и пытаться перенести это в игровую ситуацию.
С другой стороны, сегодня вечером мы защищались не так хорошо, как могли, и у «Сассуоло» было много голевых моментов, так что мы потеряли равновесие.
Эта команда работала весь сезон с порядком и дисциплиной — двумя великими добродетелями. Могут быть команды с более высоким качеством, посмотрите хотя бы на «Сассуоло», но мы выступили хорошо", — цитирует итальянского специалиста Sky.
«Лечче» (35 очков после 37 игр) за тур до финиша чемпионата Италии располагается на 17-м месте в турнирной таблице.
