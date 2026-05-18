Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Лечче» Ди Франческо назвал матч с «Сассуоло» стресс-тестом для сердца

Главный тренер «Лечче» Эузебио Ди Франческо прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:2) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.

Главный тренер «Лечче» Эузебио Ди Франческо прокомментировал победу над «Сассуоло» (3:2) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.

Победный гол на 90+6-й минуте забил сербский нападающий «Лечче» Никола Штулич.

"Если бы я сегодня не получил сердечный приступ… Думаю, это был не столько матч, сколько стресс-тест для сердца, и, очевидно, я его прошел.

Команда всегда создавала опасные моменты, но нам не хватало последнего паса. Я знал только один путь вперед — работать на тренировках и пытаться перенести это в игровую ситуацию.

С другой стороны, сегодня вечером мы защищались не так хорошо, как могли, и у «Сассуоло» было много голевых моментов, так что мы потеряли равновесие.

Эта команда работала весь сезон с порядком и дисциплиной — двумя великими добродетелями. Могут быть команды с более высоким качеством, посмотрите хотя бы на «Сассуоло», но мы выступили хорошо", — цитирует итальянского специалиста Sky.

«Лечче» (35 очков после 37 игр) за тур до финиша чемпионата Италии располагается на 17-м месте в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.