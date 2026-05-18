«Ремо» обыграл «Шапекоэнсе» благодаря автоголу на 87-й минуте

«Ремо» победил «Шапекоэнсе» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Бразилии — 3:2.
Счет на 16-й минуте открыл нападающий «Ремо» Яго Пикачу. На 24-й минуте нападающий Нето Пессоа забил ответный гол. На 47-й минуте «Шапекоэнсе» вышел вперед после точного удара полузащитника Рафаэля Карвальхейры. На 51-й минуте форвард «Ремо» Жажа сделал счет 2:2.
На 87-й минуте защитник «Шапекоэнсе» Бруно Леонардо забил в свои ворота и установил окончательный счет.
«Ремо» (15 очков после 16 игр) располагается на 18-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Шапекоэнсе» с девятью очками после 15 встреч идет на последнем, 20-м месте.
