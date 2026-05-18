«Брагантино» нанес поражение «Витории», вратарь Волпи забил победный гол с пенальти

«Брагантино» победил «Виторию» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.
Счет на 41-й минуте открыл вратарь «Брагантино» Тиагу Волпи, который реализовал пенальти. На 89-й минуте в ворота гостей вновь был назначен 11-метровый, однако нападающий Эдуардо не забил. На 90+10-й минуте форвард Лукас Барбоса установил окончательный счет.
«Брагантино» в 23 матчах набрал 16 очков и занимает шестое место в таблице чемпионата Бразилии. «Витория» (19 очков после 15 встреч) идет на 14-м месте.
