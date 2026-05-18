Тренер «Кремонезе» Джампаоло: «Когда Варди ускоряется, он так сильно давит вперед, что оставляет следы на газоне»

Главный тренер «Кремонезе» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Удинезе» (1:0) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Италии.
«Кремонезе» нужно было просто сосредоточиться на своей игре, не думая о том, что делает «Лечче».
Моя команда выполнила свой долг, это была очень тяжелая победа, так что ребята должны гордиться и результатом, и своей игрой. Впереди еще один матч, и снова не нужно думать о том, что «Лечче» выиграл в последнюю минуту.
Варди — великий игрок, он наслаждается игровой ситуацией и хочет быть главным действующим лицом. Когда он ускоряется, он так сильно давит вперед, что оставляет следы на газоне. Ты понимаешь, когда имеешь дело с игроком высочайшего уровня.
К сожалению, ситуация именно такова: у «Лечче» есть большое преимущество в этом смысле. Я был предельно откровенен со своими игроками: мы должны сосредоточиться только на своем пути.
Мы сыграем с одной из лучших команд лиги, и если мы окажемся в нижней тройке, то только потому, что другие команды заслуживали быть выше нас. Мы должны сыграть в полную силу своих возможностей, а потом смотреть, где мы окажемся", — цитирует итальянского специалиста DAZN.
Единственный гол в ворота «Удинезе» на 9-й минуте забил английский нападающий Джейми Варди.
«Кремонезе» (34 очка после 37 игр) перед последним туром располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии и находится в зоне вылета. «Лечче» (35 очков) идет строчкой выше.
