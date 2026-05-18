«Фламенго» ушел от поражения в матче с «Атлетико Паранаэнсе» на 84-й минуте

«Атлетико Паранаэнсе» сыграл вничью с «Фламенго» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Бразилии — 1:1.
Счет на 11-й минуте открыл колумбийский нападающий хозяев Стивен Мендоза. На 84-й минуте форвард «Фламенго» Педро забил ответный гол. На 90+2-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля защитник гостей Данило.
«Фламенго» в 15 матчах набрал 31 очко, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Атлетико Паранаэнсе» (24 очка после 16 встреч) располагается на пятом месте.
В следующем туре «Атлетико Паранаэнсе» 25 мая встретится в гостях с «Ремо». «Фламенго» днем ранее примет «Палмейрас».
