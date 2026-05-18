Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграет с Синдаровым, Прагнанандха встретится с Со, другие партии

18 мая пройдут партии пятого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Grand Chess Tour.

Бухарест, Румыния.

5-й тур.

Начало — 16.00 по московскому времени.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Йорден ван Форест (Нидерланды).

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Фабиано Каруана (США).

Алиреза Фируджа (Франция) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Уэсли Со (США).

Аниш Гири (Нидерланды) — Винсент Каймер (Германия).

Турнирное положение: Каймер — 3, Гири, ван Форест, Праггнанандха — по 2,5, Со, Вашье-Лаграв — по 2, Каруана, Синдаров — по 1,5, Дяк — 1, Фируджа — 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.