Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграет с Синдаровым, Прагнанандха встретится с Со, другие партии

Grand Chess Tour.
Бухарест, Румыния.
5-й тур.
Начало — 16.00 по московскому времени.
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Йорден ван Форест (Нидерланды).
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Фабиано Каруана (США).
Алиреза Фируджа (Франция) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Рамешбабу Праггнанандха (Индия) — Уэсли Со (США).
Аниш Гири (Нидерланды) — Винсент Каймер (Германия).
Турнирное положение: Каймер — 3, Гири, ван Форест, Праггнанандха — по 2,5, Со, Вашье-Лаграв — по 2, Каруана, Синдаров — по 1,5, Дяк — 1, Фируджа — 0,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.