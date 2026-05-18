«Миннесота» проиграла «Чикаго», Косу набрала два очка

«Миннесота» проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 79:86. Игра прошла в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала два очка. 21-летняя баскетболистка провела на паркете шесть минут.

«Миннесота» в четырех матчах одержала две победы и потерпела два поражения. Она занимает третье место в Западной конференции. «Чикаго» (3−1) идет на втором месте в Восточной конференции.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота» — «Чикаго» — 79:86 (22:16, 16:24, 18:23, 23:23).

М: Макбрайд (20 очков), Ховард (17), Уильямс (17).

Ч: Жакес (20), Бенхэм (13), Кардосо (11 + 12 подборов).

