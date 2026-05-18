«Барселона» повторила достижение «Реала» по победам во всех домашних матчах Ла лиги за один сезон

«Барселона» победила «Бетис» (3:1) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании.
Как сообщает Opta, «Барселона» стала первой командой, выигравшей все домашние матчи в сезоне Ла лиги с 38 турами и 19 домашними играми. Это первый подобный случай в турнире после того, как «Реал» в сезоне-1985/86 выиграл все свои 17 домашних встреч.
«Барселона» досрочно одержала победу в чемпионате Испании в сезоне-2025/26. У команды 94 очка после 37 игр. В 19 домашних матчах она забила 57 голов и пропустила 10.
«Атлетико» в сезоне-2025/26 в 19 домашних встречах одержал 15 побед, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения. У «Реала» в 18 играх 15 побед, одна ничья и два поражения.
