«Барселона» повторила достижение «Реала» по победам во всех домашних матчах Ла лиги за один сезон

Как сообщает Opta, «Барселона» стала первой командой, выигравшей все домашние матчи в сезоне Ла лиги с 38 турами и 19 домашними играми. Это первый подобный случай в турнире после того, как «Реал» в сезоне-1985/86 выиграл все свои 17 домашних встреч.