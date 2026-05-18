«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в матче с пятью голами, у Мухтара хет-трик

«Нэшвилл» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.
У хозяев хет-трик оформил немецкий полузащитник Хани Мухтар — он отличился на 13-й, 21-й и 60-й минутах. У гостей забили венесуэльский нападающий Давид Мартинес (на 22-й) и габонский хавбек Денис Буанга (на 68-й). Также Буанга сделал результативный пас. Еще одну передачу отдал корейский полузащитник Сон Хын Мин.
«Лос-Анджелес» с 21 очком после 14 игр идет на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» (30 очков после 13 игр) лидирует в Восточной конференции.
18 мая 03:00 Нэшвилл — Лос-Анджелес 3:2.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.