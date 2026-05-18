Флик: «Болельщики знают, когда “Барселона” нуждается в них»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы над «Бетисом» (3:1) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании оценил важность поддержки со стороны болельщиков.
«Это невероятное чувство, они дают нам на 10 процентов больше. Болельщики знают, когда мы нуждаемся в них. Сегодня было немного тяжело, но мы хотели победить, и это невероятно — видеть, как мы оборонялись против такой фантастической команды, как “Бетис”.
С моей точки зрения, здесь есть уверенность в той работе, которую ты делаешь. Никто тебе ничего не говорит — тебе доверяют. Связь между игроками фантастическая. «Барселона» — лучший клуб в мире, а люди в Барселоне невероятные. Каждый день, когда я иду по улице, люди очень дружелюбны. Это идет от сердца, ты это чувствуешь. Это невероятно. Вот почему люди любят Барселону. И клуб, где каждый работает от души", — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.
«Барселона» в сезоне-2025/26 выиграла все 19 домашних матчей чемпионата Испании. Она досрочно стала чемпионом страны.
