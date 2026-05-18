Гилджес-Александер после присуждения приза самому ценному игроку: «Баскетбол — командный вид спорта»

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер прокомментировал присуждение ему приза самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/26.
"Очевидно, баскетбол — командный вид спорта. Все цифры, все награды, все, что я делаю на площадке, если бы мы выиграли всего 10 матчей, меня бы не было в этом разговоре. Так что спасибо вам большое, ребята. Я люблю вас.
То, как ведутся дела в этой организации и в этом городе, порождает успех. Это не совпадение.
Отчасти это просто удача. Как игрок НБА, вы не контролируете других взрослых мужчин в этом бизнесе. Мне просто повезло, что меня окружают замечательные человеческие существа — от фронт-офиса и тренерского штаба до ребят, с которыми я играю на площадке каждую ночь. Мы все хотим, чтобы следующий парень побеждал, и готовы сделать для этого всё необходимое. У нас есть эта общая цель. И да, я не могу приписывать это себе. Это больше, чем я, это больше, чем просто я", — цитирует 27-летнего канадца AP.
Гилджес-Александер стал лишь пятым действующим игроком, который признавался MVP в двух сезонах подряд. Другие — Никола Йокич из «Денвера», Яннис Адетокунбо из «Милуоки», Стефен Карри из «Голден Стэйт» и Леброн Джеймс, который добивался этого дважды — один раз в составе «Кливленда» и еще раз в «Майами».
На награду в сезоне-2025/26 также претендовали Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» и Йокич.
Гилджес-Александер занял второе место в лиге по набранным очкам — 31,1 в среднем за игру — при реализации 55,3 процента бросков с игры (лучший показатель в карьере). Он также обновил личный рекорд по передачам — в среднем 6,6 за матч — в составе «Тандер», одержавших 64 победы при 18 поражениях.
