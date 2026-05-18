Эшпириту Санту — о шансах «Вест Хэма» остаться в АПЛ: «Мы все еще живы. Посмотрим. Надежда есть»

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:3) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии.

"Это больно, это больно парням, это больно нам, это больно клубу. Вот почему на этой неделе мы должны закончить сезон с достоинством и уважением к болельщикам.

Мы должны сыграть лучше, чтобы показать нашим болельщикам на стадионе «Лондон Стэдиум» другой результат и другое отношение к игре.

Все возможно. Даже если это трудно, мы все еще живы. Посмотрим. Надежда есть.

Но главное — это уважение. Давайте подготовимся и покажем лучшую игру. Это то, чего заслуживают наши болельщики", — сказал португальский специалист на пресс-конференции.

«Вест Хэм» (36 очков после 37 игр) располагается на 18-м месте в таблице АПЛ. Он находится в зоне вылета, отстает от «Тоттенхэма» на два очка. 24 мая в заключительном 38-м туре лондонцы примут «Лидс».

