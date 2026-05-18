Симеоне — о своем будущем в «Атлетико»: «Я продолжаю»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал свое будущем в клубе и подготовку к следующему сезону после победы в матче 37-го тура Ла лиги над «Жироной» (1:0).
"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы понять собственное состояние и правильно подойти к новому сезону. Я продолжаю. Надеюсь, состав усилят качественные футболисты. В конечном итоге многое зависит именно от игроков, а не от тренеров.
Мы не можем влиять на финансовые процессы клуба — наша задача заключается в другом: готовить команду и добиваться хорошей игры. Впереди с «Вильярреалом» непростой матч, а мы, в свою очередь, хотим завершить сезон максимально достойно и отдать все силы на поле. Это я могу обещать", — сказал тренер в эфире DAZN.
Перед 30-м заключительным туром чемпионата Испании мадридский клуб с 69 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Выездной матч против «Вильярреала», идущего на третьей строчке, состоится 24 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
56-летний аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
