Форвард «Нью-Йорка» Ануноби — о своей травме: «Я почувствовал, что это не так плохо, как в прошлый раз»

Форвард «Нью-Йорка» Оу Джи Ануноби снова тренировался 16 мая. Он заявил, что травма правого подколенного сухожилия, которую он получил в ходе плей-офф в сезоне-2025/26, была не такой серьезной, как та, что он перенес два года назад.