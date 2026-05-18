Форвард «Нью-Йорка» Ануноби — о своей травме: «Я почувствовал, что это не так плохо, как в прошлый раз»

Форвард «Нью-Йорка» Оу Джи Ануноби снова тренировался 16 мая. Он заявил, что травма правого подколенного сухожилия, которую он получил в ходе плей-офф в сезоне-2025/26, была не такой серьезной, как та, что он перенес два года назад.
28-летний британец покинул паркет во втором матче полуфинала Восточной конференции против «Филадельфии» (108:102) на последних минутах, схватившись за правое бедро. Он пропустил последние две игры «Никс».
Если не случится рецидива, ожидается, что Ануноби вернется к старту финальной серии в Восточной конференции с «Кливлендом».
На прошлой неделе баскетболист вернулся к тренировкам и последние два дня занимался в полную силу, заявив, что чувствует себя хорошо.
«В момент травмы я почувствовал, что это не так плохо, как в прошлый раз. Зная это, я просто стараюсь становиться лучше день ото дня», — цитирует форварда ESPN.
Ануноби — второй бомбардир «Нью-Йорка» в плей-офф в сезоне-2025/26 после Джейлена Брансона. В 8 матчах он набирает в среднем 21,4 очка, делает 7,5 подбора и 1,9 перехвата при точности бросков 62 процента (53 процента из-за дуги).
