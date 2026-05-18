Вероника Степанова: «Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы — делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее!»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова призвала зумеров заниматься детьми, а не девайсами.

Источник: Спортс‘’

В феврале 2025 года у спортсменки родилась дочь Дина.

"Детей, оказывается, перестали делать после того, как смартфоны появились.

Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы — делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и круче, все интерактивнее!

И престижнее — IPhone каждый себе позволить может. А вот ребенок — как Aurus Komendant, столько же откладывать и копить надо", — написала 25-летняя Степанова в своем телеграм-канале, показав фото с ребенком, а также исследование о влиянии цифровых медиа на рождаемость.

Фото: телеграм-канал Вероники Степановой.