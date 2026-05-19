«Остин» уволил главного тренера Эстевеса и спортивного директора Боррелла

«Остин» объявил об увольнении главного тренера Нико Эстевеса и спортивного директора Родольфо Боррелла.

46-летний испанец Эстевес работал в «Остине» с октября 2024 года. В 56 матчах под его руководством команда одержала 20 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.

«Мы верим, что эта команда может бороться за место в плей-офф, и учитывая наши результаты на данный момент, необходимы изменения, чтобы достичь наших целей по выходу в плей-офф в этом году и стать стабильным победителем в этой лиге», — цитирует основателя и мажоритарного владельца «Остина» Энтони Прекура клубная пресс-служба.

Помощник Эстевеса Дэви Арно будет временно исполнять обязанности главного тренера в ближайшем матче регулярного чемпионата МЛС с «Сент-Луисом».

«Остин» занимает 13-е место в таблице Западной конференции МЛС с 14 очками после 14 игр.

