Тренер «Бернли» Джексон после поражения от «Арсенала»: «У нас много талантов, просто не хватает опыта»

Исполняющий обязанности главного тренера «Бернли» Майк Джексон прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии.
"В последних двух матчах мы показали хорошую игру. Мы знали, с каким вызовом столкнемся сегодня вечером. Многие, наверное, думали, что мы можем опустить руки после того, что случилось с вылетом, и обвиняли парней в том, что они не стараются, так что я очень доволен сегодняшним вечером и последней игрой — тем, что они показали, на что на самом деле способны.
Те способности, которые у них есть и которые они продемонстрировали, должны для них стать минимумом. На этом уровне они могут это делать, и они показали это сегодня, показали в матче с «Астон Виллой». Мы остались не с тем результатом, и решение, которое, на мой взгляд, не самое лучшее, но я очень рад за команду.
Это проявлялось временами, но дело в стабильности. Если вы не выигрываете матчи, это может повлиять на уверенность. Это молодая команда с точки зрения опыта, и они учатся. Я уверен, что некоторые из них, некоторые из этой команды, окажутся в Премьер-лиге — в этом году, в следующем или в будущем, потому что здесь много талантов, просто не хватает опыта", — цитирует английского специалиста BBC.
«Бернли» (21 очко после 37 игр) занимает предпоследнее, 19-е место в таблице АПЛ. Команда вылетела из Премьер-лиги. В сезоне-2026/27 она будет играть в Чемпионшипе.
