Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: «Интер» может отказаться от трансфера вратаря Викарио

«Интер» все в меньшей степени заинтересован в подписании вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, сообщает Calciomercato.

«Интер» все в меньшей степени заинтересован в подписании вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в итальянской команде в качестве возможного первого номера теперь рассматривают испанского вратаря Хосепа Мартинеса, который неплохо проявил себя в последние недели. В сезоне-2026/27 он может стать заменой швейцарцу Янну Зоммеру.

Теперь цель «Интера» — найти резервного вратаря, и в число рассматриваемых кандидатов входит Иван Проведель из «Лацио».

Помимо впечатляющей игры Мартинеса, у «Интера» могут быть и финансовые причины отказаться от 29-летнего итальянца Викарио. «Тоттенхэм» вряд ли сильно отступит от своей цены, тем более что контракт голкипера рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 Викарио в 43 матчах пропустил 65 голов, в 13 сыграл на ноль. Он выступает за «Тоттенхэм» с июля 2023 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.