Источник: «Интер» может отказаться от трансфера вратаря Викарио

«Интер» все в меньшей степени заинтересован в подписании вратаря «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, сообщает Calciomercato.
По данным источника, в итальянской команде в качестве возможного первого номера теперь рассматривают испанского вратаря Хосепа Мартинеса, который неплохо проявил себя в последние недели. В сезоне-2026/27 он может стать заменой швейцарцу Янну Зоммеру.
Теперь цель «Интера» — найти резервного вратаря, и в число рассматриваемых кандидатов входит Иван Проведель из «Лацио».
Помимо впечатляющей игры Мартинеса, у «Интера» могут быть и финансовые причины отказаться от 29-летнего итальянца Викарио. «Тоттенхэм» вряд ли сильно отступит от своей цены, тем более что контракт голкипера рассчитан до 30 июня 2028 года.
В сезоне-2025/26 Викарио в 43 матчах пропустил 65 голов, в 13 сыграл на ноль. Он выступает за «Тоттенхэм» с июля 2023 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 23 миллиона евро.
