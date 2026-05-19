Новым главным тренером «Нью-Орлеана» стал Мосли

«Нью-Орлеан» назначил новым главным тренером Джамала Мосли, сообщает AP.
47-летний американец перешел в «Нью-Орлеан» после пяти сезонов в «Орландо», откуда он был уволен в мае 2026 года после того, как «Мэджик» проиграли «Детройту» в семиматчевой серии первого раунда плей-офф. В той серии «Мэджик» вели 3−1, а также имели преимущество в 24 очка в седьмом матче.
«Джамал заслужил огромное уважение во всей НБА за свое лидерство, профессионализм и прочные отношения, которые он строит с игроками и тренерским штабом. Его команды отражают его тренерский стиль через свою оборонительную интенсивность, усилия, подготовку и стремление играть правильно», — цитирует клубная пресс-служба главу баскетбольных операций «Пеликанс» Джо Думарса.
Мосли одержал 189 побед и потерпел 221 поражение с «Орландо». Его команды выходили в плей-офф НБА в каждом из последних трех сезонов и дважды выигрывали дивизион «Юго-Восток», но каждый раз выбывали в первом раунде.
До Мосли «Нью-Орлеан» временно возглавлял Джеймс Боррего. При нем команда одержала 24 победы и потерпела 46 поражений.
В регулярном чемпионате НБА в сезоне-2025/26 «Пеликанс» финишировали на 11-м месте в Западной конференции с 26 победами и 56 поражениями.
