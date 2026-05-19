Источник: Аллегри готов остаться в «Милане» при условии крупных вложений и прекращения внутренних конфликтов

Массимилиано Аллегри готов продолжить работу в «Милане» в качестве главного тренера и по окончании сезона-2025/26, но при соблюдении ряда условий, сообщает MilanNews.
По данным источника, 58-летний итальянец требует серьезных вложений на трансферном рынке и прекращения внутренних конфликтов, которые подрывали его авторитет на протяжении сезона.
В контракте Аллегри есть пункт, который автоматически продлит его соглашение до июня 2028 года с зарплатой около шести миллионов евро в год, если «Милан» обеспечит себе выход в Лигу чемпионов на финальной неделе сезона.
В то же время Аллегри хочет расширить заявку команды, дополнив опытных игроков молодыми талантами, подходящими под его стиль игры. Тренер дал понять, что рассчитывает на реальное участие в кадровых решениях и что его запросы будут удовлетворяться, а не игнорироваться.
Второе условие — четкое распределение ролей внутри организации. Внутренние конфликты и несанкционированное вмешательство в трансферные вопросы, которые характеризовали этот сезон, должны прекратиться. По имеющимся сведениям, Аллегри был предельно откровенен на этот счет, а владелец Джерри Кардинале положительно отреагировал на это, публично поддержав работу тренера в недавнем интервью. Окончательная встреча всех сторон ожидается после завершения сезона.
«Милан» (70 очков после 37 игр) за тур до конца сезона в Серии А располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Аллегри работает в «Милане» с июня 2025 года. В 41 матче под его руководством команда одержала 22 победы, 10 раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.
