PGMO: второй гол «Манчестер Юнайтед» в ворота «Ноттингем Форест» нельзя было засчитывать

Второй гол «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (3:2) должен был быть отменен из-за игры рукой, сообщает BBC со ссылкой на Ассоциацию профессиональных арбитров (PGMO).
В организации настаивают, что судья Майкл Солсбери допустил ошибку, отклонив запрос на помощь ВАР и не отменив гол.
На 55-й минуте мяч попал в руку нападающего «Юнайтед» Брайана Мбемо, после чего камерунец нанес удар, который был заблокирован защитником. Его партнер по команде Матеус Кунья подхватил отскочивший мяч и мощным ударом отправил его в ворота мимо вратаря «Форест».
ВАР Мэтт Донохью направил Солсбери к монитору с рекомендацией пересмотреть решение и отменить гол, но Солсбери решил, что игра рукой была случайной, и оставил свое первоначальное решение о взятии ворот. Этот гол вывел «Юнайтед» вперед (2:1).
Это был лишь 17-й случай за семь сезонов (и четвертый в сезоне-2025/26), когда судья отклонил запрос на помощь ВАР у экрана монитора.
После победы над «Ноттингем Форест» «Манчестер Юнайтед» занял третье место в таблице АПЛ и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов-2026/27.
