«Джиро д’Италия». 10-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

«Джиро д’Италия-2026».
10-й этап.
Виареджа — Масса.
42 км.
Профиль/Карта.
Начало — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 9-го этапа).
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 38.49,44.
2. Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 2,24.
3. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,59.
4. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 4,32.
5. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) — 4,43.
6. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 5,00.
7. Матис Рондель (Франция, Tudor Pro Cycling) — 5,01.
8. Бен О’Коннор (Австралия, Team Jayco AlUla) — 5,03.
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,15.
10. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 5,20…
27. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 13,08.