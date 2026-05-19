Источник: «Ньюкасл» готов отпустить Осулу за 70 миллионов евро

«Эвертон» и «Астон Вилла» заинтересованы в подписании нападающего «Ньюкасла» Уильяма Осулы, сообщает Inews.
По данным источника, «сороки» готовы отпустить 22-летнего датчанина в другую команду за сумму около 70 миллионов евро. Летом 2025 года игроком интересовался «Айнтрахт», ему предлагали выкупить спортивные права на нападающего за 35 миллионов евро.
Осула на данный момент является одним из лидеров чемпионата Англии по соотношению голов и игрового времени — один гол примерно каждые 106 минут.
В сезоне-2025/26 нападающий в 34 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
