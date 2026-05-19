«Арсенал» укрепил лидерство по сухим матчам среди команд топ-5 европейских лиг в сезоне-2025/26

«Арсенал» победил «Бернли» (1:0) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» сохранил свои ворота нетронутыми в 32 матчах сезона-2025/26. По данным Opta, это на шесть больше, чем у любой другой команды в топ-5 лигах Европы во всех турнирах.
Кроме того, лондонцы выиграли свой восьмой матч в текущем сезоне со счетом 1:0 — это лучший показатель для команды после сезона-1998/99 (девять матчей).
«Арсенал» (82 очка после 37 игр) перед последним туром АПЛ в сезоне-2025/26 лидирует в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (77 очков после 36 встреч) занимает второе место.
