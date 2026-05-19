La Gazzetta dello Sport: Клозе может сменить Сарри в «Лацио»

«Нюрнберг» также смог выгодно продать ряд молодых игроков, которых пригласил тренер: Стефанос Цимас был продан в «Брайтон» примерно за 25 миллионов евро в январе 2025 года, Финн Йельч ушел в «Штутгарт» примерно за 10 миллионов прошлым летом, а Каспар Яндер перешел в «Саутгемптон» за 12 миллионов евро. Кроме того, Клозе сделал Тино Кусановича самым молодым игроком в истории команды — в возрасте 17 лет и 62 дней.