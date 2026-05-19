La Gazzetta dello Sport: Клозе может сменить Сарри в «Лацио»

Бывший нападающий «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе может вернуться в команду в качестве главного тренера, если Маурицио Сарри решит уйти в ближайшем будущем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 67-летний итальянец Сарри, который летом 2025 года вернулся в команду по двухлетнему контракту, дал понять, что недоволен тем, как прошел сезон-2025/26. Перед последним туром в Серии А команда занимает девятое место в турнирной таблице (51 очко после 37 игр).
В число претендентов на пост главного тренера входит 47-летний немец Клозе. Сейчас он руководит «Нюрнбергом» из второй Бундеслиги. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Команда финишировала на восьмом месте в лиге.
Как дела у Клозе? Тренерская карьера немецкой легенды складывается непросто.
Также Клозе работал главным тренером в австрийском «Альтахе» и был ассистентом Ханса-Дитера Флика в «Баварии».
В La Gazzetta dello Sport отметили, как Клозе интегрирует и развивает молодые таланты в «Нюрнберге». В сезоне-2024/25 его состав был самым молодым во всех профессиональных немецких дивизионах — средний возраст составлял около 23 лет.
«Нюрнберг» также смог выгодно продать ряд молодых игроков, которых пригласил тренер: Стефанос Цимас был продан в «Брайтон» примерно за 25 миллионов евро в январе 2025 года, Финн Йельч ушел в «Штутгарт» примерно за 10 миллионов прошлым летом, а Каспар Яндер перешел в «Саутгемптон» за 12 миллионов евро. Кроме того, Клозе сделал Тино Кусановича самым молодым игроком в истории команды — в возрасте 17 лет и 62 дней.
