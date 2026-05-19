Де Дзерби: «Если все хотят вылета “Тоттенхэма”, это огромная мотивация для меня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о мотивации в концовке сезона-2025/26.
«Мы должны найти новую мотивацию в этом давлении. Если все хотят вылета “Тоттенхэма”, это огромная мотивация для меня и, надеюсь, для моих игроков. Мы должны принять, что футбол прекрасен из-за соперничества. Хорошо представить себе, как мы празднуем победу на их стадионе. Поэтому футбол и такой, правда?
Это мотивация, это вызов. Если вызов сложнее, нам лучше найти новую мотивацию и быть сосредоточенными на том, чтобы держаться вместе с начала и до конца игры.
Мы не можем начинать игру с мыслью о ничьей. Мы должны начинать игру, мы готовимся к игре и на собрании говорим о том, что нужно выиграть матч. Все хотят остаться в лиге, все хотят достичь этой цели, и только потом мы можем говорить обо всем остальном", — сказал итальянский специалист на пресс-конференции.
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии (38 очков после 36 игр). Он на два очка опережает «Вест Хэм», который находится в зоне вылета и сыграл 37 матчей. 19 мая «Тоттенхэм» встретится в гостях с «Челси» в 37-м туре. В игре 38-го тура его соперником станет «Эвертон».
