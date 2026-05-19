«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в матче плей-офф НБА с двумя овертаймами

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 122:115 2ОТ. Игра проходила в Оклахома-Сити.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 41 очко и 24 подбора.
В серии до четырех побед «Сан-Антонио» ведет со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут 21 мая в Оклахома-Сити.
НБА.
Плей-офф.
½ финала.
«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 115:122 2ОТ (27:27, 17:24, 29:29, 28:21, 7:7, 7:14).
О: Карузо (31 очко), Уильямс (26), Гилджес-Александер (24 + 12 передач).
С: Вембаньяма (41 + 24 подбора), Харпер (24 + 11 подборов), Касл (17 + 11 подборов).
Счет в серии: 0−1.
