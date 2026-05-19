Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в матче плей-офф НБА с двумя овертаймами

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 122:115 2ОТ. Игра проходила в Оклахома-Сити.

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НБА — 122:115 2ОТ. Игра проходила в Оклахома-Сити.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у него 41 очко и 24 подбора.

В серии до четырех побед «Сан-Антонио» ведет со счетом 1−0. Следующий матч команды проведут 21 мая в Оклахома-Сити.

НБА.

Плей-офф.

½ финала.

«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 115:122 2ОТ (27:27, 17:24, 29:29, 28:21, 7:7, 7:14).

О: Карузо (31 очко), Уильямс (26), Гилджес-Александер (24 + 12 передач).

С: Вембаньяма (41 + 24 подбора), Харпер (24 + 11 подборов), Касл (17 + 11 подборов).

Счет в серии: 0−1.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.