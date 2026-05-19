Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий — настоящий вожак»

Тетюхин и Мусэрский — олимпийские чемпионы Лондона-2012 по волейболу. Ранее 37-летний Мусэрский провел последний матч в карьере в составе японского клуба «Сантори Санбердз».
— Конечно, о Дмитрии могу говорить исключительно в положительных тонах. Мы долгое время играли вместе. Замечательный спортсмен, во многом благодаря которому сборная России и «Белогорье» добивались самых главных волейбольных высот. Настоящий лидер и боец на площадке.
Финал Олимпийских игр в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий — настоящий вожак. И при этом в жизни — очень скромный, порядочный и замечательный человек.
— Зимой Мусэрский говорил, что по окончании прощального для него сезона-2025/2026 он планирует жить в Белгороде. Предложите ему поучаствовать в каких-нибудь совместных проектах с «Белогорьем»?
— Конечно, я очень рад, что Дмитрий будет с нами, что он продолжит жить в нашем городе. Я знаю, что он рассматривал несколько вариантов — и то, что в итоге выбрал Белгород, это здорово. Мусэрский — пожизненный почетный игрок «Белогорья»! Мы всегда рады любым совместным историям.
Понятно, что ему надо сейчас чуть-чуть перевести дух. Он не очень публичный человек, а последние дни — в центре внимания СМИ. Когда прилетит в Белгород — уверен, обязательно найдем какие-то интересные точки соприкосновения, — сказал Тетюхин.
Завершил карьеру великий Мусэрский. Он подарил нам счастье в Лондоне-2012.