Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий — настоящий вожак»

Президент «Белогорья» Сергей Тетюхин высказался о завершении карьеры Дмитрия Мусэрского.

Источник: Спортс‘’

Тетюхин и Мусэрский — олимпийские чемпионы Лондона-2012 по волейболу. Ранее 37-летний Мусэрский провел последний матч в карьере в составе японского клуба «Сантори Санбердз».

— Конечно, о Дмитрии могу говорить исключительно в положительных тонах. Мы долгое время играли вместе. Замечательный спортсмен, во многом благодаря которому сборная России и «Белогорье» добивались самых главных волейбольных высот. Настоящий лидер и боец на площадке.

Финал Олимпийских игр в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий — настоящий вожак. И при этом в жизни — очень скромный, порядочный и замечательный человек.

— Зимой Мусэрский говорил, что по окончании прощального для него сезона-2025/2026 он планирует жить в Белгороде. Предложите ему поучаствовать в каких-нибудь совместных проектах с «Белогорьем»?

— Конечно, я очень рад, что Дмитрий будет с нами, что он продолжит жить в нашем городе. Я знаю, что он рассматривал несколько вариантов — и то, что в итоге выбрал Белгород, это здорово. Мусэрский — пожизненный почетный игрок «Белогорья»! Мы всегда рады любым совместным историям.

Понятно, что ему надо сейчас чуть-чуть перевести дух. Он не очень публичный человек, а последние дни — в центре внимания СМИ. Когда прилетит в Белгород — уверен, обязательно найдем какие-то интересные точки соприкосновения, — сказал Тетюхин.

