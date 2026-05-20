«Джиро д’Италия». 11-й этап. Гонщики проедут 195 км по маршруту с тремя категорийными подъемами

«Джиро д’Италия-2026».
11-й этап.
Поркари — Кьявари.
195 км.
Профиль/Карта.
Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 10-го этапа).
1. Афонсу Эулалиу (Португалия, Bahrain — Victorious) — 39.40,34.
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 0,27.
3. Тимен Аренсман (Нидерланды, Netcompany INEOS) — 1,57.
4. Феликс Галль (Австрия, Decathlon CMA CGM) — 2,24.
5. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) — 2,48.
6. Джей Хиндли (Австралия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,06.
7. Майкл Сторер (Австралия, Tudor Pro Cycling) — 3,28.
8. Дерек Джи (Канада, Lidl — Trek) — 3,34.
9. Джулио Пеллиццари (Италия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 3,36.
10. Маркель Белоки (Испания, EF Education — EasyPost) — 4,16…
27. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 13,57.