Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграет с Синдаровым, Каймер встретится с Фируджей и другие партии

Grand Chess Tour.
2-й этап, Super Chess Classic.
Бухарест, Румыния.
6-й тур.
Начало партий — 16:10 по московскому времени.
Винсент Каймер (Германия) — Алиреза Фируджа (Франция).
Уэсли Со (США) — Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Йорден ван Форест (Нидерланды) — Аниш Гири (Нидерланды).
Фабиано Каруана (США) — Жавохир Синдаров (Узбекистан).
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — Рамешбабу Праггнанандха (Индия).
Турнирное положение: Каймер — 3,5, Гири, ван Форест, Праггнанандха — по 3, Со, Вашье-Лаграв — по 2,5, Каруана, Синдаров — по 2, Дяк — 1,5, Фируджа — 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени — 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.