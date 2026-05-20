Гвардиола поздравил «Арсенал» с победой в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии поздравил «Арсенал» с чемпионством.
"Это был сложный матч, мы это знали. Нам немного не хватало энергии, и это нормально. У них было 12 дней на подготовку, а у нас — три. Мы забили гол, но слишком поздно. Конечно, это случилось. Что есть, то есть.
Игроки выкладывались на полную на протяжении всего сезона, борясь в сложных условиях до самого конца. Мы были близки к победе. От имени «Манчестер Сити» поздравляем «Арсенал», Микеля Артету и весь тренерский штаб с заслуженной победой в АПЛ. Он приложил много усилий и труда. Поздравляем его", — приводит BBC слова Гвардиолы.
55-летний испанец имеет действующий контракт с «Сити» до 2027 года. Однако он принял решение покинуть команду летом. Ему на замену придет итальянец Энцо Мареска, работавший ранее в «Челси».
За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.
