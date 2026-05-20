«Борнмут» впервые за 127 лет сыграет в еврокубках

«Борнмут» после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии гарантировал себе попадание в еврокубки по итогам сезона. Клуб, созданный в 1899 году, впервые сыграет в еврокубках.
«Написана следующая невероятная глава в истории этого футбольного клуба. В следующем сезоне мы впервые за 127 лет нашей истории окажемся в еврокубках. Впереди воскресенье, чтобы сделать последний рывок и узнать, в каком именно турнире мы выступим», — говорится в сообщении в соцсети X.
За тур до конца чемпионата «Борнмут» с 56 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, дающее путевку в Лигу Европы. У «Ливерпуля», идущего на 5-й строчке, 59 очков. Пятое место дает право сыграть в Лиге чемпионов.
