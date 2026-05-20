Артета стал первым бывшим игроком АПЛ, выигравшим чемпионат в качестве тренера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал 13-м тренером, выигравшим чемпионат Англии, и первым, кому это удалось после участия в этом турнире в качестве игрока, сообщает пресс-служба АПЛ.
В возрасте 44 лет и 54 дней Артета стал третьим самым молодым тренером, выигравшим АПЛ. Первое и второе место у Жозе Моуринью, который выигрывал чемпионат Англии с «Челси» в возрасте 42 лет и 94 дней в сезоне-2004/05 и 43 лет и 93 дней в сезоне-2005/06.
После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.
«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.
К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.