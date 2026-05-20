Холанн: «Сделаем все возможное, чтобы в следующем сезоне “Сити” выиграл АПЛ»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии отметил, что в следующем сезоне команда должна постараться выиграть АПЛ.
«В конце концов, каждая игра в АПЛ сложная. Мы старались, но этого было недостаточно. Весь клуб должен использовать это в качестве мотивации сейчас. Должны злиться на себя, должны чувствовать огонь внутри себя, потому что это недостаточно хорошо. Прошло уже два года, а кажется, что вечность. Собираемся сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне выиграть лигу», — приводит официальный сайт клуба слова Холанна.
За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.
