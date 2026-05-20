Marca: Родри хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Реале».

Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает Marca, 29-летний испанец лично заинтересован в переходе в мадридский клуб после того, как стало известно, что испанский специалист Хосеп Гвардиола покидает пост главного тренера «Сити» летом.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В этом сезоне Родри сыграл в 33 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

