Marca: Родри хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в летнее трансферное окно может продолжить карьеру в «Реале».
Как сообщает Marca, 29-летний испанец лично заинтересован в переходе в мадридский клуб после того, как стало известно, что испанский специалист Хосеп Гвардиола покидает пост главного тренера «Сити» летом.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.
В этом сезоне Родри сыграл в 33 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.
