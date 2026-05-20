Артета — о чемпионстве «Арсенала»: «Мы снова вошли в историю, вместе»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии обратился к команде.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мы снова вошли в историю, вместе. Я не могу быть счастливее, горд за всех, кто связан с этим футбольным клубом. Давайте просто насладимся моментом», — приводит пресс-служба клуба слова Артеты.

После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.

К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.