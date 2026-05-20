Де Дзерби: «У “Тоттенхэма” хороший настрой перед последним туром в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

"Мы должны забивать, должны лучше защищаться. Пропустили два гола, один с 30 метров. В той ситуации могли бы лучше сыграть в защите. Во втором голе мяч явно был у нас, и мы глупо потеряли его, что привело к контратаке. У нас были шансы забить.

«Тоттенхэм» все еще жив, у нас хороший настрой перед последним туром. Теперь нам нужно подготовиться к следующей игре, она будет решающей. В начале моей работы в «Тоттенхэме», мы были в худших ситуациях, менталитет, отношение, поведение — все. Сейчас, я думаю, мы лучше, играем хорошо. Нам нужно подготовиться к финалу. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл финал Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед», и теперь нам нужно играть с кровью, характером, индивидуальностью и гордостью. Нам предстоит сыграть еще один финал — возможно, более важный", — цитирует BBC Де Дзерби.

«Челси» набрал 52 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке с 38 очками и по-прежнему рискует вылететь в Чемпионшип по итогам сезона.

В последнем туре «синие» сыграют против «Сандерленда», а «шпоры» — с «Эвертоном». Оба матча пройдут 24 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.