Де Дзерби: «У “Тоттенхэма” хороший настрой перед последним туром в АПЛ»

«Тоттенхэм» все еще жив, у нас хороший настрой перед последним туром. Теперь нам нужно подготовиться к следующей игре, она будет решающей. В начале моей работы в «Тоттенхэме», мы были в худших ситуациях, менталитет, отношение, поведение — все. Сейчас, я думаю, мы лучше, играем хорошо. Нам нужно подготовиться к финалу. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» выиграл финал Лиги Европы у «Манчестер Юнайтед», и теперь нам нужно играть с кровью, характером, индивидуальностью и гордостью. Нам предстоит сыграть еще один финал — возможно, более важный", — цитирует BBC Де Дзерби.