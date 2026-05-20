Силва — о будущем Гвардиолы в «Сити»: «Это его решение, останется ли он или уйдет»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва после ничьей с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии отметил, что у него нет подробностей по будущему главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

Источник: Спорт-Экспресс

«Честно говоря, я об этом не знаю подробностей. Это его решение, это его заявление, останется ли он или уйдет. Это не мое решение», — приводит BBC слова Силвы.

55-летний испанец имеет действующий контракт с «Сити» до 2027 года. Однако, по информации СМИ, он принял решение покинуть команду летом, а ему на замену придет итальянец Энцо Мареска, работавший ранее в «Челси».

За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.

