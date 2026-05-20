Защитник «Арсенала» Габриэл отказался от часов за 20 тысяч евро в честь чемпионства

После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.