Один из болельщиков «Арсенала» купил часы «Ролекс» за 20 тысяч евро, чтобы подарить их защитнику клуба Габриэлу в честь победы в чемпионате Англии.
Фанат встретил машину 28-летнего бразильца возле «Эмирейтс» и предложил ему подарок, игрок улыбнулся, показал палец вверх, но не стал опускать стекло автомобиля и от отказался принимать часы.
После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.
«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.
К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.