Артета стал вторым испанцем, выигравшим АПЛ в качестве тренера

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета стал вторым испанским тренером, который привел свою команду к победе в АПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Ранее 44-летнего специалиста из Испании удавалось это только Хосепу Гвардиоле, который выигрывал АПЛ с «Манчестер Сити» шесть раз: 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.

Во вторник, 19 мая, «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1), поэтому «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.

К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.