Иан Райт вместе с фанатами на улицах Лондона отпраздновал чемпионство «Арсенала»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт вместе с фанатами пришел с стадиону «Эмирейтс», чтобы отпраздновать победу команду в АПЛ-2025/26.

«Последние три года были такими тяжелыми, и наконец-то сделали это, поэтому что я могу сказать? Это потрясающе! Этот клуб заслуживает чемпионства, наши болельщики во всем мире этого заслуживают. Мы заслуживаем этого, чувак», — приводит BBC слова Райта.

После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.

К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.