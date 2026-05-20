Силва: «Надеюсь, у “Сити” появится чувство желания добиться большего в следующем сезоне»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал ничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии. Команда португальца потеряла шансы на победу в турнире.
«Разочарованы. Мы знаем, что АПЛ — это главный титул сезона, потому что этот турнир самый длинный. Мы боролись до конца. Горжусь парнями, но этого недостаточно на таком уровне. Я надеюсь, что в следующем сезоне у них появится чувство не сожаления, а чего-то внутри, что заставит их идти еще дальше. У “Сити” есть качество и потенциал.
Я ненавижу чувство поражения. Если ты хочешь играть в клубе «Манчестер Сити», ты должен быть таким. В «Сити» второе место — это недостаточно, тем более, что Премьер-лига является основной целью клуба. Надеюсь, у «Сити» появится чувство желания добиться большего в следующем сезоне", — цитирует BBC Силву.
За тур до конца сезона-2025/26 в чемпионате Англии «Манчестер Сити» с 78 очками идет на втором месте и потерял шансы на чемпионство, так как у лидирующего «Арсенала» 82 очка.
К стилю Артеты больше нет вопросов. «Арсенал» — скучный, но самый сильный в АПЛ.