«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд» в первом матче финала Восточной конференции

Источник: Спорт-Экспресс

«Нью-Йорк» в овертайме переиграл «Кливленд» в первом матче финальной серии Восточной конференции — 115:104 ОТ. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии 1−0. Второй матч пройдет в пятницу, 22 мая. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

НБА.

Плей-офф.

½ финала.

Первый матч.

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 115:104 ОТ (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3).

Н: Брансон (38), Бриджес (18), Харт (13), Таунс (13 + 13 подборов), Ануноби (13).

К: Митчелл (29), Харден (17), Э. Мобли (15 + 14 подборов), Меррилл (12).

Счет в серии: 1−0.