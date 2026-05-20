Макфарлейн: «Результат был самым важным для “Челси” в матче с “Тоттенхэмом”

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.
«Результат был самым важным сегодня. Думаю, “Челси” сыграл действительно хорошо. После субботнего матча у нас были проблемы с энергией и интенсивностью. Нам нужно было бороться и держаться вместе, и я думаю, мы это отлично сделали.
Суббота была очень эмоциональной. В воскресенье нужно было отключиться и за один день подготовиться к матчу с «Тоттенхэмом», который борется за выживание. Нам нужно было ответить им бойцовским духом, упорством и решимостью. Мы не могли слишком поддаваться эмоциям", — цитирует BBC Макфарлейна.
«Челси» набрал 52 очка и идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке с 38 очками и по-прежнему рискует вылететь в Чемпионшип по итогам сезона.
В последнем туре «синие» сыграют против «Сандерленда», а «шпоры» — с «Эвертоном». Оба матча пройдут 24 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.