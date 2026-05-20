«Крузейро» сыграл вничью с «Бока Хуниорс», экс-полузащитник «Зенита» Жерсон получил красную карточку

Источник: Спорт-Экспресс

«Бока Хуниорс» и «Крузейро» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 1:1. Игра прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

На 15-й минуте аргентинская команда открыла счет — забил Мигель Мерентиель. В начале второй половины гости отыгрались благодаря забитому мячу защитника Фагнера.

На 68-й минуте «Крузейро» остался в меньшинстве, так как экс-полузащитник «Зенита» Жерсон получил красную карточку за подножку.

«Крузейро» набрал 8 очков и лидирует в группе D. «Бока Хуниорс» идет на второй строчке — 7 очков.

Кубок Либертадорес.

Групповой турнир.

5-й тур.

«Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Крузейро» (Бразилия) — 1:1 (1:0).

Голы: Мерентиель, 15 — 1:0. Фагнер, 54 — 1:1.

Удаление: Жерсон (К), 68.