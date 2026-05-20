«Крузейро» сыграл вничью с «Бока Хуниорс», экс-полузащитник «Зенита» Жерсон получил красную карточку

«Бока Хуниорс» и «Крузейро» сыграли вничью в матче 5-го тура группового турнира Кубка Либертадорес — 1:1. Игра прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.
На 15-й минуте аргентинская команда открыла счет — забил Мигель Мерентиель. В начале второй половины гости отыгрались благодаря забитому мячу защитника Фагнера.
На 68-й минуте «Крузейро» остался в меньшинстве, так как экс-полузащитник «Зенита» Жерсон получил красную карточку за подножку.
«Крузейро» набрал 8 очков и лидирует в группе D. «Бока Хуниорс» идет на второй строчке — 7 очков.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) — «Крузейро» (Бразилия) — 1:1 (1:0).
Голы: Мерентиель, 15 — 1:0. Фагнер, 54 — 1:1.
Удаление: Жерсон (К), 68.