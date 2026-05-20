Тренер «Борнмута» Ираола поздравил «Арсенал» с чемпионством

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) в 37-м туре АПЛ поздравил «Арсенал» с победой в сезоне.

«Мы заслужили победу сегодня, но одного очка достаточно для Лиги Европы… Я должен поздравить Микеля Артету и “Арсенал”. Я очень рад за них. В прошлых сезонах они всегда были в числе лидеров, и наконец-то они получили то, чего заслуживали», — цитирует BBC Ираолу.

После того, как «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» (1:1) во вторник, 19 мая, «канониры» стали недосягаемы для преследователей. За тур до конца чемпионата у «Арсенала» 82 очка, а у идущего на второй строчке «Сити» — 78.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в премьер-лиге.

