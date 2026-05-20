Лагрейд об уходе из соцсетей: «Не хочу, чтобы моя жизнь была продуктом. Ни капельки по этому не скучал»

"Теперь, наверное, аккаунт удален, потому что прошло 30 дней, а значит, он пропал навсегда. Это на самом деле приятно. Больше не нужно думать об этом.
Для этого есть много причин, но я хотел делать все по-своему. Я думал, что это что-то обязательное, но потом понял, что я ничего не должен.
Даже если у тебя есть достижения, больше важно то, как ты ведешь соцсети. Я начал заниматься биатлоном не для этого. Я ставлю в приоритет то, что фактически хочу, и мне повезло, что у меня есть свобода в этом.
Я не хочу, чтобы моя жизнь была продуктом, поэтому здорово вернуться к своей жизни и убрать этот аспект. Я ни капельки по этому не скучал, так что это очень, очень приятно.
Это зрело на протяжении многих лет, потому что чувствуется, что все фальшиво. В интернете нет ничего настоящего. Я не хотел быть частью этого", — сказал Лагрейд.
