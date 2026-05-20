Лагрейд об уходе из соцсетей: «Не хочу, чтобы моя жизнь была продуктом. Ни капельки по этому не скучал»

Олимпийский чемпион по биатлону Стурла Хольм Лагрейд объяснил свое решение уйти из соцсетей.

"Теперь, наверное, аккаунт удален, потому что прошло 30 дней, а значит, он пропал навсегда. Это на самом деле приятно. Больше не нужно думать об этом.

Для этого есть много причин, но я хотел делать все по-своему. Я думал, что это что-то обязательное, но потом понял, что я ничего не должен.

Даже если у тебя есть достижения, больше важно то, как ты ведешь соцсети. Я начал заниматься биатлоном не для этого. Я ставлю в приоритет то, что фактически хочу, и мне повезло, что у меня есть свобода в этом.

Я не хочу, чтобы моя жизнь была продуктом, поэтому здорово вернуться к своей жизни и убрать этот аспект. Я ни капельки по этому не скучал, так что это очень, очень приятно.

Это зрело на протяжении многих лет, потому что чувствуется, что все фальшиво. В интернете нет ничего настоящего. Я не хотел быть частью этого", — сказал Лагрейд.

